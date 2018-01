Em construção, a maior obra de Niemeyer na Europa A primeira obra de Oscar Niemeyer na Espanha e a maior na Europa começará a ser construída nos próximos seis meses na cidade asturiana de Avilés. O complexo cultural foi idealizado pela fundação Príncipe de Astúrias, que em 1989 homenageou o arquiteto com o prêmio das artes - mesma categoria em que foi premiada, no ano passado, a escritora brasileira Nélida Piñon. Niemeyer doou à Fundação Príncipe de Astúrias os direitos da monumental obra de 222 mil metros quadrados e que custará 24 milhões de euros. O Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer contará com um auditório para mil pessoas, com um centro de congressos e, possivelmente, com um museu. A obra, que em Avilés é chamada de "Guggeheim asturiano", pode se tornar sede da entrega dos prêmios Príncipe de Astúrias - com o qual também já foram homenageados os presidentes brasileiros Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. A premiação tradicionalmente é realizada na cidade de Oviedo. Para finalizar os últimos detalhes do projeto, Oscar Niemeyer Magalhães, neto do arquiteto, esteve em Astúrias na semana passada. Além de este ser o primeiro projeto de Niemeyer na Espanha, será o "maior na Europa", disse o arquiteto brasileiro Jair Valera, em declarações publicadas pelo jornal El País.