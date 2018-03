Em comunicado, Madonna nega 'affair' com jogador de beisebol

A cantora pop Madonna negou neste domingo, 6, manter um romance com Álex Rodríguez, estrela da equipe de beisebol New York Yankees, e disse que não se divorciará de seu marido, o diretor britânico Guy Ritchie. Madonna enviou um comunicado à revista People para acabar com os rumores, que continuaram apesar de seu porta-voz, Liz Rosenberg, ter emitido uma declaração similar em 1 de julho. Veja também: Jogador se separa após boatos de relação com Madonna Madonna e Guy Ritchie não vão se divorciar, diz porta-voz "Meu esposo e eu não planejamos nos divorciar", disse no comunicado a cantora americana. "Levei meus filhos a uma partido dos Yankees. Não tenho nenhum tipo de relacionamento com Álex Rodríguez. Não tenho nada a ver com a situação de seu casamento ou o caminho espiritual que ele possa escolher", acrescentou. A mulher de Rodríguez, Cynthia, atribuiu o fim de seu casamento com o jogador a seu suposto romance com Madonna, segundo a revista People, que cita fontes anônimas. Madonna explicou que conhece Rodríguez através de Guy Oseary, que é o agente de ambos. "Aprendi com a passagem dos anos a não levar muito a sério as acusações e as numerosas notícias falsas sobre mim", disse Madonna. "Entendo que as pessoas que lêem os jornais e usam a internet parecem misturar os fatos e a ficção", afirmou. A cantora, de 49 anos, se casou em dezembro de 2000 com Ritchie, que é dez anos mais jovem que ela.