Em Cobras & Lagartos, Leona e Estevão têm final infeliz A volta por cima da mocinha só tem graça se vier acompanhada pela derrota da vilã. Se depender dos clichês ´roteirísticos´ de "Cobras e Lagartos", o público da novela ainda vai se divertir bastante. Enquanto Bel (Mariana Ximenes) finalmente curte seu romance com o bonzinho Duda (Daniel Oliveira), a dissimulada Leona (Carolina Dieckman) vai amargar um castigo cruel. Abandonada por Estevão (Henri Castelli), a loira malvada terá de pedir abrigo para uma tia do interior chamada Bernadete (atriz ainda não definida para o papel). Em troca de moradia, Leona será obrigada a trabalhar no campo, selar cavalos e ordenhar vacas. O ex-amante a encontrará de vestido de chita, alimentando galinhas... Para Estevão, o final deve ser mais trágico. Após planejar o assassinato da própria mãe e também de sua ex-mulher, é ele quem deve morrer. O desfecho da trama, aliás, vai ocorrer mais tarde do que a Globo planejava. A história saborosa do autor João Emmanuel Carneiro fez tanto sucesso, que deve ganhar um mês de vida extra e terminar no fim de novembro. A novela das 7 tem gravitado em torno dos 35 pontos de média e chegou a marcar impressionantes 51, com 65% de participação. Vale lembrar que a antecessora "Bang Bang", idealizada por Mário Prata, manteve média geral de 28 pontos. Carlos Lombardi, que assina o próximo folhetim do horário, já escalou Murilo Benício e Juliana Paes. "Pé na Jaca" estréia em novembro.