Em cena Dica Exibido em Cannes e produzido pela Ioiô Filmes, de Esmir Filho, o curta Saliva terá pré-estréia na segunda-feira no Cinemark do Eldorado. Conta sobre o primeiro-beijo de uma menina de 12 anos. Drink Chico Lowndes e Beto Lago lançarão a Simples, que agora vem com a revista do Mercado Mundo Mix, dia 23, na Laje. A feira ocorrerá nos dias 18 e 19 no Memorial da América Latina. Contorno Já está tudo nas mãos de advogados. A Sociedade Amigos do Projeto Leonilson - criada pela família e amigos - dissolve sua sede na Vila Mariana e está acertando os detalhes para a cessão, em comodato, do acervo da obra do artista para a Pinacoteca. Ricardo Resende foi escolhido pelos membros do conselho da SAPL como curador do espaço da coleção, que terá também um lab com objetos de inspiração, brinquedos e caixas de lápis de Leonilson, que faria 50 neste ano. De laço e de nó Chico Buarque, Martinho da Vila, Ziraldo e Zuenir Ventura mandaram pencas de livros. Suas editoras foram na cola e, dia 28, o fazendeiro Carlos Niemeyer, neto de Oscar Niemeyer, sairá em cavalgada cultural de 750 km entre Goianá e Barretos para distribuir 12 mil livros a crianças carentes em homenagem aos 100 anos do avô. Na chegada à 52ª Festa do Peão de Barretos no Parque do Peão Mussa Calil Neto, construído pelo arquiteto, será doado um lote para construção de uma biblioteca. O governador do Rio, Sérgio Cabral, de olho no evento, pediu que a próxima seja feita na Cidade Maravilhosa. Bem-bolado As idas e vindas para NYC para a construção de seu gastropub fizeram o empresário Marcos Campos se empolgar - mais - com a montagem de eventos de entretenimento. Esse foi o gatilho para entrar como sócio de Gustavo Paulus na agência Set Travel B&E para organizar viagens premium. Em agosto, de 16 a 19, fecham o Hotel Serrano em Gramado para o Winter Festival, uma bateria de festas paralela ao festival de cinema. Farão uma noite cabaré, um show de Marcelo D2 apresentando o álbum Meu Samba É assim, a etapa gaúcha do Elite Model Look e festas com DJs. Na seqüência, zarpam rumo a Ilhabela para o House Ship levando os DJs Dany Howells e Hernan Cattaneo. Grand écran O secretário de Estado de Cultura, Luiz Paulo Conde, quer levar cinema para o povo. Acaba de receber do adido audiovisual da França, Christian Boudier, 91 filmes franceses, entre documentários, obras sobre música e curtas-metragens para serem exibidos nas 17 salas de cinemas populares do Estado. Todos têm legendas em português. Em breve, a secretaria recebe nova remessa que inclui títulos africanos. Atenção No Rio de Janeiro, cuidado: a nova onda dos pivetes é abordar mulheres em pleno mar. Dois ficam à espreita e, quando a vítima vai para a água, um deles, armado, manda que tire o maiô. Enquanto isso o outro, na areia, faz o rapa. Some like it hot Na vice-presidência do grupo Kopenhagen, Renata Virchi, de 26 anos, filha de Celso Moraes, criou uma operação de guerrilha para testar o fondue de chocolate ao leite da chocolateria da família. Se as vendas da delícia de inverno - que vem numa bandeja com canudos de wafles e lajotinhas - bater R$ 750 mil em 30 dias, o fondue entra para a linha fixa. Além da coxia A vinda dá peça Eu Nunca Disse Que Prestava para São Paulo é certa. Mas enquanto bate o martelo com o teatro ideal, o diretor Rodrigo Penna mergulha na obra do escritor Paulo Mendes Campos para fazer uma colagem de textos para uma nova peça de teatro."Adoro esse cara e acho que dentro da Távola Mineira - que tem Hélio Pellegrino, Otto Lara Resende e Guimarães Rosa -, ele é o menos conhecido e acho que merece mais atenção", diz Penna, que focará na peça o universo masculino. "Não é o universo macho, é geral", conta. Au Revoir Simone Tudo começou numa tarde regada a chá na casa de Erika Forster. E bastou cair no gosto de David Lynch para o trio de NYC formado por Erika, Heather D?Angelo e Annie Hart despertar a atenção. Três teclados e uma bateria desenham a batida eletrônica suave e introspectiva que caracteriza Au Revoir Simone. Em entrevista, Annie Hart conta a história da banda que já foi comparada a Belle & Sebastian. David Lynch está certo ao descrever o trabalho de vocês como inocente, hype e original? A nossa música está aberta para a interpretação do ouvinte. É melancólica e divertida ao mesmo tempo. Como é a relação com o cineasta? David Lynch é muito querido e doce e nos encoraja a fazer o que amamos. Ele é uma parte maravilhosa das nossas vidas. Qual é a história do Au Revoir ? Começamos tocando no quarto da Erika e tomando chá. Foi uma brincadeira divertida. Não imaginávamos onde chegaríamos. O grupo é neofeminista... Sim e tenho orgulho disso. O feminismo é muito criticado e mal interpretado, mas me sinto feliz em fazer a minha parte que é levar a mulher ao cenário da música padrão. Para quem Au Revoir Simone toca e canta? Para todas as vozes que há em nossas cabeças. Têm viagem marcada para o Brasil? Por favor, diga a todos os seus amigos promotores para nos levar até aí, arrumar passagens, hotel ou algum quarto confortável. 5minutos com Alexandra Farah, Beto Amaral e Pedro Igor Alcântara Os produtores se associam à jornalista no FilmeFashion e fazem o festival triplicar de tamanho e de hype 1. Com a entrada dos conectados Beto e Pedro Igor no FilmeFashion o que muda? Eu tinha o festival. E os meninos tinham acabado de trazer para o Brasil a Pina Bausch, trarão a Yoko Ono e queriam um projeto anual. Eu faço a curadoria, eles a captação de recursos. Beto e Pedro levaram o FilmeFashion para o Carlinhos Jereissati, que entrou no negócio para fazer no Iguatemi em grande dimensão. 2. Essa edição do festival que analisa todos os tipos de moda em todos os tipos de cinema (curtas, 35mm, filmes de bolso), como será? Luxuosa, com três mostras: uma com os 15 filmes brasileiros mais importantes em questões de estética, filmes que mudaram o comportamento das mulheres, como Eu Te Amo com a Sonia Braga usando um vestido prata que registra o momento disco das mulheres brasileiras. É único e revela muito sobre nós. Se tivesse que escolher uma peça que nos representa seria o vestido de alça, que tem a ver com sensualidade. Quando analisamos um figurino não pode ser por parâmetros de sofisticação. 3. Esse filme é 80, quais representam outras décadas? Para os anos 20 e 30 vou passar o Bonequinha de Seda, sobre uma moça pobre, filha de alfaiate que tinha que passar por rica para conquistar um cara e uma amiga a ajuda a se transformar numa socialite. Para os 40 e 50, época da Vera Cruz, são os filmes de Fernando de Barros. Estou entre A Passionata, em que Tônia Carreiro faz uma pianista que mata o marido, e Tico-Tico no Fubá em que Fernando é o maquiador do filme. Para os 60, Cangaceiro, que definiu o look. Carlota Joaquina representa os anos 90. 4. A segunda mostra é... A Panoramica Internacional, babado, produzida pelo Beto Amaral. Virão as melhores coisas. O fotógrafo Nick Nigth pôs uma câmera 24h no estúdio e criou o Studio Show. Ele está fazendo uma programação especial. E virá a Diane Pernet, do U Wear it All, que é como uma Ruth Slinger em grande escala. Ela começou a fazer filmes de bolso e tem incríveis, como o do Marcelo Krasilsic com Cholé Sevigny e Jeremy Scoot com Asia Argento. Diane ficará 10 dias no Brasil e fará palestras. Mostraremos também o documentário bombado Confidential, feito pelo alemão Rodolphe Marconi que acompanhou o Lagerfeld durante 1 ano e meio para contar a intimidade dele como ninguém. Lagerfeld fala que na moda tem muita gente melhor que ele, mas que ele tem mais jogo de cintura. 5. A terceira mostra... É a competitiva, com 8 categorias: melhor longa, figurino, curta, make, filme publicitario, clipe e FilmeFashion, uma categoria para incentivar o registro criativo de desfiles. E teremos no Filmefashion uma mostra de fotos, clipes e longas do Bruce Weber, que viria, mas não poderá. Sabe que... A Prada vai voltar para a Daslu. Em setembro, Eliana Tranchesi reabre o corner da marca de Miuccia Prada com a coleção outono 2008 - a mesma em vigência na Europa. Terá linha para homens, mulheres e Miu-Miu O artista português João Pedro Vale entra para o time da Galeria Leme Há um novo hang out para a turma dos 30 nos Hamptons. Na rua principal de Sag Harbour foi construído no lugar do Magnolia - vizinho ao hip sushi Sen - o Sen Bar, que tem no corpo de investidores o âncora da NBC Bill Hemmer e décor do arquiteto Chris Coy. O top: a ambiance cool, o Kobe Burguer e os mojitos O dentista Fábio Bibancos está produzindo o livro Sorrisos do Brasil para a ONG Turma do Bem a fim de mostrar como sorri o brasileiro de distintas miscigenações e classes. Os primeiros mil livros serão distribuídos no Fórum Mundial de Davos, na Suíça, em 2008. Fábio pede imagens para mariana@sorrisosdobrasil.com.br Selton Mello e Seu Jorge decidiram mostrar Tarantino?s Mind feito em homenagem a Quentin Tarantino. No Youtube Os produtores e DJs João Lee e Ale Reis entraram em estúdio para fazer house para Ali Dubfire do Deep Dish. Sai em disco pelo Tollroom, selo de Mark Knigth A cantora Marina Lima procura apartamento em SP. Vai ficar na ponte aérea Na "onda verde" de empresas que se preocupam com o planeta, a James Jeans desenvolveu uma linha que tem processo natural de tingimento e lavagem. As peças são confeccionadas em algodão orgânico, tingido naturalmente a partir da planta índigo. Para as lavagens desgastadas, eles trocaram os produtos químicos por uma mistura de chá verde e reagentes à base de café.