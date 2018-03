Em cartaz, a mais perfeita comédia de Billy Wilder

Pense em todos os grandes que fizeram a história da comédia americana - Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Ernst Lubitsch, Blake Edwards, Preston Sturges, Gregory La Cava. Agora, esqueça-os. Uma pesquisa do American Film Institute - americano adora uma lista - apontou Quanto mais Quente Melhor como a melhor comédia de todos os tempos. As pesquisas do AFI ignoram a comédia italiana, a francesa, eles nem devem saber que o Brasil teve Oscarito e Grande Otelo, mas se a pesquisa fosse feita com críticos e gente de cinema de todo o mundo a comédia de Billy Wilder chegaria na frente. Há uma rara unanimidade em torno de Quanto mais Quente Melhor. Se você quiser se divertir, tem endereço e horário certos nesta semana. É só embarcar na aventura que é assistir às situações hilariantes em que se envolvem Josephine, Daphne e Sugar. Apesar dos nomes femininos, Josephine e Daphne são homens - dois músicos, Joe e Jerry, que se disfarçam como mulheres depois de testemunhar um crime cometido por gângsteres. Com os criminosos no encalço, vestir roupas de mulher não é apenas uma solução, mas uma necessidade. Os dois - as "duas" - integram uma orquestra de senhoritas, da qual participa Marilyn Monroe, tão sexy (e doce) que seu nome é Sugar Kane. Como Joe/Josephine é interpretado pelo jovem Tony Curtis - o filme é de 1959 - e ele, de acordo com Ruy Castro, foi o que de mais próximo Hollywood chegou no seu desejo de criar um outro Cary Grant, é claro que o fugitivo cria um segundo disfarce, como milionário, para tentar conquistar a garota de seus sonhos. Sendo Jerry e Daphne criações de Jack Lemmon, o desastre iminente que acompanha o ator faz com que ele vire alvo das cantadas de um milionário, interpretado por Joe Brown, comediante que passou para a história como o Boca-Larga. Em 1942, ao assinar sua primeira comédia em Hollywood - A Incrível Suzana (The Major and the Minor) -, Wilder já sinalizara para o que viria a ser uma tendência de sua carreira. O filme conta a história de uma mulher que se disfarça como garota para pagar meia-passagem no trem. Um sujeito maduro cola no seu pé, mas o código de censura impediu o diretor de ser mais cáustico no que ameaçava virar um caso de pedofilia. Mas, desde então, os disfarces tornaram-se freqüentes na obra wilderiana, embora os casos de homens vestidos de mulheres seja uma raridade circunscrita, salvo erro de memória, a Quanto mais Quente Melhor. Criaram-se muitas lendas a propósito deste filme. Marilyn estava grávida, o que explicaria sua exuberância (mas ela era sempre exuberante). Marilyn sofreu um aborto logo que terminaram as filmagens, ao que consta devido ao elevado número de vezes que teve de cair quando Tony Curtis lhe aplica o calço na praia. É outra lenda associada à produção. Marilyn está deslumbrante, mas quase levou Wilder e seus colegas de elenco à loucura por não conseguir concentrar-se. Cada cena em que ela aparece teve de ser repetida inúmeras vezes. A do beijo com Tony Curtis exigiu quase uma centena de takes. Curtis a odiava. Disse um dia que preferiria ter beijado Adolf Hitler. A frase imortal é a de Joe Brown, quando Jerry/Daphne confessa que é homem e, por isso, não podem se casar. Ele diz - "Não faz mal. Ninguém é perfeito". A partir daí virou lugar-comum dizer-se que humanos podem ser imperfeitos, mas esta é uma comédia perfeita. Quanto mais Quente Melhor (Some Like it Hot, EUA/1959, 119 min.) - Comédia. Dir. Billy Wilder. Livre. HSBC Belas Artes 6 - 17 h. Cotação: Excelente