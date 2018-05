Em campanha ''por um mundo melhor''

O trio, que irá tocar com Martinho e Emicida no palco Sunset, planeja o lançamento de um novo CD. Eles estão empolgados com a "tarde black" do Rock in Rio, "o encontro das raízes de todo mundo". "Reggae, hip hop, é tudo música de batuque, que vem da África. O pai é o samba", diz Toni. Ele, com Emicida e Zé Ricardo, participaram do lançamento do projeto social Por um mundo Melhor, que os organizadores implantaram já na última edição. Será realizada uma campanha, até o dia 7/9, pela doação de instrumentos musicais para escolas, sejam eles novos ou "aposentados". A entrega deve ser feita em agências de correios (endereços em www.rockinrio.com.br). Experiências mostram que o ensino de música melhora o comportamento e o desempenho dos alunos .