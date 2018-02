Em busca do manuscrito perdido

O problema começa ainda no século 19: boa parte das óperas de Carlos Gomes segue sem edição definitiva, apesar de trabalhos importantes como o do maestro Roberto Duarte, que preparou edição completa de O Guarani, parte de um projeto de edição completa das obras do compositor iniciado - mas não levado a cabo - pela Funarte. Duarte, assim como o pesquisador Márcio Páscoa, também trabalhou na edição de óperas do paraense Gama Malcher - mas Bug Jargal e Iara, mais do que fechar uma lacuna, serviram para revelar um universo de autores brasileiros de ópera que esperam um resgate ainda distante.

A lacuna mais grave talvez se encontre na passagem do século 19 para o 20. Rodolfo Coelho de Souza trabalhou sobre canções de Alberto Nepomuceno; Rubens Ricciardi editou Jupira, de Francisco Braga; André Cardoso resgatou a abertura de Por Amor, de Leopoldo Miguez. Aqui também os trabalhos espalhados por universidades brasileiras revelam um universo a ser descortinado. A curiosidade musical, por si só, seria motivo de resgate. Mas, representando a ponte entre o romantismo musical e o modernismo celebrado na Semana de 22, esses autores são também fundamentais na compreensão do desenvolvimento musical brasileiro.

Já no começo do século 20, Chiquinha Gonzaga, contemporânea de Nazareth, começa agora a ter sua obra resgatada, editada e digitalizada pelo Projeto Acervo Digital Chiquinha Gonzaga, que tem participação do Instituto Moreira Salles (que lançou no ano passado o estudo de Edinha Dinizi, Uma História de Vida) e promete para outubro a divulgação de seus primeiros resultados.

Sem uma edição profissional, as partituras colocam diversas dificuldades aos intérpretes, que muitas vezes acabam abrindo mão do desejo de interpretá-las. Trabalhar com os manuscritos de um compositor traz diversos inconvenientes, como, de cara, o acesso ao material. Mas o problema não para por aí. Cópias vão sendo feitas por músicos e maestros, que fazem suas correções e anotações - e, com o tempo, fica difícil saber o que era original e o que foi alterado por artistas que, perante questões de interpretação colocadas pela partitura, fizeram escolhas que lhe pareceram mais relevantes.

Nesse sentido, a obra de Villa-Lobos segue sendo símbolo um tanto paradoxal. É nosso compositor mais tocado e, talvez, o menos editado. A Academia Brasileira de Música, detentora dos direitos de boa parte de sua criação, está em busca de patrocínio no valor de R$ 1, 9 milhão para levar adiante o projeto Villa-Lobos Digital, coordenado por Duarte, autor de Villa-Lobos Errou?, importante compêndio sobre a necessidade de revisão e edição das obras do compositor (Editora Algol), e de uma edição da ópera A Menina das Nuvens, que será interpretada no Municipal de São Paulo em agosto. Enquanto o projeto não sai do papel, a Osesp promove a edição de suas sinfonias, que começaram a ser gravadas este ano na Sala São Paulo. Óperas, quartetos, peças corais, para intrsumentos solo, entre tantas outras, vão ter que esperar mais um pouco.