Em busca do corpo de Cervantes Um projeto liderado pelo historiador espanhol Fernando Prado pretende recuperar os restos mortais do escritor Miguel de Cervantes, que foi enterrado em 1616 em um convento no centro de Madri. Com as sucessivas reformas do templo, hoje não se sabe exatamente onde está o que restou do corpo do autor de Dom Quixote. "Os modernos meios científicos e técnicos permitem descobrir", acredita Prado, que vai contar com o auxílio de antropólogos e especialistas em investigação de solos. Segundo ele, há documentação suficiente sobre o enterro, que ocorreu na ordem das Trinitarias Descalças, na capital espanhola.