Em busca da 'música preta paulistana'

A principal expressão do samba-soul paulistano é a convidada para a gravação do programa MPB Café, da Rádio Eldorado FM, amanhã, às 13 h, no Santana Parque Shopping, zona norte da capital. O apresentador Regis Salvarani bate um papo com a cantora para desvendar coisas interessantes de sua carreira e de suas gravações, com a ajuda do público, que poderá acompanhar o programa gratuitamente e também fazer perguntas. Paula Lima cantará ao vivo, em um formato acústico, mostrando alguns sucessos de seu repertório, músicas inéditas, e até versões de alguns clássicos da MPB, que poderão estar em seu próximo disco.

A "diva paulista" (esse é o nome que o primeiro disco solo de Paula Lima recebeu na Europa e no Japão) é talvez a figura mais ativa na construção de uma identidade original para a "música negra de São Paulo", que, assim como Paula, já esteve intimamente ligada ao hip hop.

A cantora fez parte do grupo Unidade Bop, nos anos 90, gravou com Thaíde e DJ Hum (Senhor Tempo Bom), mas começou a ganhar notoriedade como a voz do Funk Como Le Gusta. Em carreira solo, Paula vem aumentando seu diálogo com o samba a cada disco. E mais recentemente abriu seus horizontes encarando um papel no musical Cats, e uma vaga de jurada no programa Ídolos, versão brasileira do American Idol.

No repertório especialmente preparado para a gravação do programa, Paula promete mostrar a recém-gravada Ela É a Tal, uma encomenda feita a Zeca Baleiro pelo produtor Manoel Barenbein, que coproduziu a faixa ao lado de Bid para a trilha sonora da novela Ribeirão do Tempo, da Record. Barenbein é uma figura lendária da MPB, responsável por discos como o histórico Tropicália, além de trabalhos de Jorge Ben, Os Mutantes e Gal Costa. Outra surpresa do repertório previsto para o programa, foi gravada originalmente pela própria Gal: Flor de Maracujá, de João Donato e Lysias Ênio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os melhores momentos da gravação de MPB Café Eldorado Especial com Paula Lima vão ao ar no dia 17 de setembro, às 12h50, na Eldorado FM (92,9 - São Paulo) e no site territorioeldorado.com.br.