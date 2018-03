Em blog, Dado Dolabella confirma que vai se tornar pai

O ator Dado Dolabella confirmou em seu blog nesta sexta-feira, 24, que será pai. No post, ele confirma a gravidez da namorada Viviane Sarahyba e diz que tem a intenção de se casar com ela.

"Se Deus quiser eu vou ser pai", "se Deus quiser a Viviane vai ser mãe", "se Deus quiser vou casar com ela", escreveu o ator no site. Segundo ele, o casal está junto há quatro meses, mas que já se conhece há quase dez anos.

No mês passado, o ator de "Chamas da Vida" depôs no processo em que é acusado de ter agredido a atriz e ex-namorada Luana Piovani, em outubro do ano passado.