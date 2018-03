Em Berlim, Fiennes estreia na direção A nova edição do Festival de Berlim, que ocorre entre os dias 10 e 20 deste mês, trará a estreia do ator Ralph Fiennes na direção. O filme Coriolanus faz sua première mundial durante o festival e estará fora da competição. Uma adaptação da peça de Shakespeare, o filme de guerra foi rodado em Belgrado e tem Fiennes também no papel principal. Outra atração do evento é o novo filme de Win Wenders. Seu primeiro trabalho em 3D, Pina, é um documentário sobre a dançarina alemã Pina Bausch. A mostra principal, que será aberta com Bravura Indômita, dos irmãos Coen, tem 22 filmes programados - 16 deles concorrendo ao prêmio máximo, o Urso de Ouro.