Em bateria do tri, Viradouro pode ter Juliana Paes como troféu Músicos com bolas de futebol e uma rainha que pode se transformar em troféu são algumas das novidades que a bateria da Viradouro pode apresentar na avenida no Carnaval deste ano, em uma homenagem à seleção brasileira tricampeã do mundo em 1970. Sob comando do mestre Ciça, a bateria da escola inovou em 2007 ao desfilar sobre um carro alegórico na Marquês de Sapucaí, em um manobra que incluiu a subida e a descida dos carros dos cerca de 300 componentes. "Gosto de criar coisas novas, esse ano vamos fazer uma homenagem aos campeões de 70 e vamos jogar bola para todo lado na avenida", disse Ciça à Reuters por telefone, sem revelar como as bolas seriam levadas pelos ritmistas. O mestre, que está há nove anos na Viradouro, espera contar com o reforço do ex-jogador da seleção Brito em sua equipe. Além de zagueiro campeão do mundo em 1970, no México, o ex-jogador toca tamborim. A maior novidade do desfile da bateria, entretanto, pode ser a representação da rainha, Juliana Paes, como taça Jules Rimet. A musa seria levantada por alguns ritmistas como se fosse o troféu, conquistado em definitivo pela seleção devido ao tricampeonato mundial. A taça de ouro foi roubada anos depois da sede da CBF, no Rio de Janeiro, e derretida pelos ladrões segundo investigações da época. A coreografia foi ensaiada algumas vezes, mas Ciça garante que ainda não está definido se a manobra será apresentada ou não. "Ainda estamos em estudo", disse ele. "Não podemos quebrar a harmonia da escola", acrescentou, mantendo uma dose de segredo para o desfile da escola, no domingo de Carnaval. O carnavalesco da Viradouro, Paulo Barros, afirmou que seu enredo "É de Arrepiar" não inclui a representação de Juliana como o troféu. Segundo ele, seria difícil levantá-la sem prejudicar o andamento da escola. "Não sei o que ele (Ciça) combinou diretamente com ela, mas acho bastante improvável", disse à Reuters. "Acredito que seja complicado, porque ela estará com uma roupa, tem toda uma postura na avenida." O enredo da escola, segundo Barros, trata de oito sensações de arrepio: frio, arrepio do cabelo, do toque, da execução, da arte, da repugnância, do terror e da saudade. A referência da bateria à seleção do tri está incluída no arrepio da arte, de acordo com Barros.