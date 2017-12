Em 2007, Spielberg estréia três grandes produções na TV 2007 promete ser o ano de Steven Spielberg na TV. Pelo menos é o que a imprensa americana anuncia. Segundo jornais locais, o cineasta encabeça pelo menos três grandes produções televisivas no próximo ano. Uma delas é a adaptação para a TV de O Talismã, livro homônimo de Stephen King que deve virar longa dividido em duas partes no TNT. Outros dois projetos estão nas mãos da Fox: uma série sobre a indústria da moda e um drama que se passa durante a 2.ª Guerra Mundial, com direito a viagem no tempo.