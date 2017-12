Elza Soares apresenta show 'Arrepios' em São Paulo

Diferente de seu último álbum, "Beba-me - Elza Soares Ao Vivo" (2007), em que a cantora gravou acompanhada por uma banda completa, desta vez ela sobe ao palco com uma formação reduzida, nem por isso menos completa em termos sonoros. Em um registro mais intimista, Elza cantará ao lado dos violões do arranjador João de Aquino e do filho dele Gabriel de Aquino, e do percussionista Felipe dos Santos. Opção da cantora em seguir um momento mais minimalista e econômico? "Muito pelo contrário. É uma fase muito mais audaciosa, musicalmente falando. Poucos têm o privilégio e o direito de soltar sua voz apenas com o violão e a percussão, pois você tem que mostrar a que veio, muito despida. Se eu pudesse, cantaria sem roupa", justifica.

E João de Aquino, faça-se justiça, tem grande peso na escolha do repertório do show e do futuro disco. Em uma saudável via de mão dupla com a cantora, muitas das sugestões partiram naturalmente do violão do arranjador. No fim das contas, o público poderá conferir um longo passeio por diferentes gêneros e diversos compositores brasileiros.

Na lista, estão, entre outras, "Devagar com a Louça" (Haroldo Barbosa e Luiz Reis), "Antonico" (Ismael Silva), "Eu e a Brisa" (Johnny Alf), "Drão" (Gilberto Gil), "Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda" (Lamartine Babo), e "Juventude Transviada" (Luiz Melodia), que será interpretada na sequência do único tema internacional do show, "Cry Me A River" (Arthur Hamilton). Destaque também para uma composição inédita de Elza, "Zingara", definida por ela mesma como uma "bossa espanhola". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Elza Soares - Teatro Fecap. Av. Liberdade, 532. Tel. (011) 2626-0929. Hoje e amanhã, às 21h; dom., às 19h. Ingressos.: R$ 50. 14 anos.