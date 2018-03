'Elysium', com Wagner Moura, estreia nos EUA

Dirigido por Neil Blomkamp, de Distrito 9, Elysium tem como foco uma estação projetada para receber a elite econômica dos habitantes do planeta Terra, no ano 2154. O filme narra a história de um operário (Damon) que descobre que sua única chance de sobrevivência após entrar em contato com substâncias radioativas é chegar à estação espacial. Se ele conseguir, será um ato em prol da igualdade, aos olhos dos habitantes do planeta. Para entrar em Elysium, Max tem de passar pelas reforçadas linhas de defesa da estação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.