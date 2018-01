Elvis visitou Grã-Bretanha em segredo há 50 anos Elvis Presley fez uma viagem secreta à Grã-Bretanha na companhia do cantor londrino Tommy Steele. A revelação foi feita na terça-feira. Durante mais de meio século acreditou-se que o "rei" do rock'n'roll tivesse feito apenas uma visita rápida à Escócia em 1960, para a decepção de seus fãs britânicos. Mas o produtor teatral Bill Kenwright, em entrevista à rádio BBC, revelou que Elvis, que tinha 23 anos na época, conseguiu fazer turismo em Londres acompanhado pelo cantor Tommy Steele. Acredita-se que a viagem dos dois aconteceu em 1958 e incluiu visitas à sede do Parlamento britânico e ao Palácio de Buckingham, disse Kenwright. Elvis não se apresentou durante a viagem. O produtor, que conhece Tommy Steele há décadas, revelou inadvertidamente a viagem secreta numa entrevista previamente gravada. Elvis Presley já era tão famoso na época que eram necessários guardas militares para controlar as multidões nos lugares em que aparecia em público, e Tommy Steele era visto como seu equivalente na Grã-Bretanha. Steele, que está com 71 anos e é natural de Woking, no condado de Surrey, foi discreto quando lhe foi pedido que confirmasse a viagem. "O que de fato aconteceu muitos anos atrás é algo secreto e memorável", disse ele ao jornal Daily Mail. "Foi algo vivido por dois rapazes que compartilhavam o mesmo amor pela sua música e a mesma emoção de conseguir fazer algo inimaginável." "Eu jurei nunca divulgar o que aconteceu, e lamento que o fato tenha vindo à luz. Só espero que Elvis me perdoe." Kenwright, 62 anos, disse que revelou o segredo por acaso. A única visita documentada que Elvis fez à Grã-Bretanha foi uma escala rápida em Ayrshire, na Escócia, onde seu avião fez uma parada no aeroporto de Prestwick para se reabastecer. Fotos da ocasião mostram que Elvis estava acompanhado de sua namorada e futura mulher, Priscilla.