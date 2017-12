Elton John vai abrir galeria de arte em sua casa de Windsor O músico Elton John planeja demolir parte de sua casa em Windsor, na Inglaterra, e construir em seu lugar uma galeria de arte onde deve expor ao público sua ampla coleção privada. O cantor acumulou durante a vida telas e esculturas de artistas internacionais, de valor estimado em milhões de euros, e apesar de possuir locais na Inglaterra, Estados Unidos e França, não tem mais espaço para expor todas as obras. Elton John comprou há pouco um apartamento com dois quartos no vigésimo andar do Sierra Towers, um edifício na Sunset Boulevard, em Los Angeles.