Elton John quer voltar aos palcos após se recuperar de doença

O astro pop britânico, de 62 anos, adiou cinco apresentações na Inglaterra e Irlanda, com início no dia 23 de outubro em Sheffield, além de três shows nos Estados Unidos, marcados para 4, 7 e 10 em que apareceria com Billy Joel.

Gary Farrow, porta-voz de Helton John, confirmou que o cantor de sucessos como "Goodbye Yellow Brick Road" e "Rocket Man" está internado, mas que passa bem.

O porta-voz afirmou ainda que o cantor, cujas vendas de discos são estimadas em mais de 200 milhões de cópias, espera voltar à ativa e se unir a Joel no dia 14 de novembro.

Joel deve se apresentar nesse dia no Oracle Arena em Oakland, Califórnia.

(Reportagem de Mike Collett-White)