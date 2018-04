Elton John quer adotar menino ucraniano O veterano cantor britânico Elton John e seu companheiro David Furnish querem adotar um menino ucraniano de 14 meses. Elton disse na Ucrânia, que há tempos Furnish tem vontade de adotar uma criança, mas o cantor se opunha à ideia, por conta das viagens e da vida que leva. Até que conheceu Lev numa visita a um orfanato, como parte do trabalho de sua fundação que ajuda os infectados pela aids, como é o caso dos pais da criança, que morreram. Elton disse que Lev "roubou" seu coração e se sente motivado pela adoção em parte pela perda súbita do tecladista Guy Babylon, um de seus melhores amigos, que deixou dois filhos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.