Elton John promete não mimar filho recém-nascido

Numa matéria de capa da revista de celebridades Us Weekly, o cantor britânico e seu marido, David Furnish, dizem que inicialmente tiveram de usar nomes falsos no contato com a norte-americana que serviu de "barriga de aluguel." Mas logo a mulher "percebeu quem éramos."

Zachary Jackson Levon Furnish-John nasceu no dia de Natal num hospital de Los Angeles, e sua mãe biológica prefere permanecer anônima. John e Furnish disseram não saber qual deles é o pai biológico, já que ambos cederam esperma para a fertilização in vitro.

John, de 63 anos, disse que não coube em si de alegria na primeira vez que pegou Zachary nos braços. "Nunca senti nada assim na minha vida. Você fica maravilhado. O que dizer? A sensação, a alegria, o calor do seu corpo, sua respiração", disse ele à Us Weekly, segundo trechos divulgados na terça-feira.

Mas o cantor, ganhador de vários prêmios Grammy, e dono de casas na França, em Londres e Hollywood, além de uma mansão rural na Inglaterra, disse que não vai mimar a criança. "Estou preparado para ter uma criança e dedicar todo o meu amor ao nosso filho, sem mimá-lo, mas estar lá para ele e para aconselhá-lo".

"Não queremos mimá-lo materialmente, embora ele já esteja ficando mimado por as pessoas lhe comprarem coisas. Só queremos lhe dar sabedoria. Mimá-lo com amor. E levá-lo a jogos de futebol. Quero ter alguém que eu possa amar e de quem cuidar até ficar velho, alguém que possa levar minha vida adiante quando eu deixar este mundo", acrescentou o músico.

Furnish, de 48 anos, disse que ele e John foram criados com "os verdadeiros valores de classe trabalhadora", como disciplina e boas maneiras.

Ex-executivo de publicidade, Furnish tem uma relação estável com John há 17 anos, e disse que o casal agora espera para ver como irá lidar com a nova situação e adaptar suas vidas ao primeiro filho, "antes de considerarmos ter um segundo."

A Us Weekly disse que John e Furnish doaram a causas beneficentes os direitos pela imagem na capa da revista, que chega na quarta-feira às bancas dos Estados Unidos.

(Reportagem de Jill Serjeant)