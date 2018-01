Elton John pede que papa Francisco seja santificado 'já'

O cantor britânico Elton John voltou a elogiar o papa Francisco, durante uma festa beneficente contra a aids em Nova York. Ele sugeriu que o argentino seja santificado "já", segundo publicou a imprensa americana nesta quarta-feira, 29. O evento foi organizado pela fundação contra a doença que John mantém.

"Há 10 anos, um dos principais obstáculos na luta contra a aids era a Igreja Católica. Hoje temos um papa que fala abertamente sobre isso", disse o artista durante o evento que contou com a participação do governador de Nova York, Andrew Cuomo. "Façamos este homem santo já", completou o compositor de Your Song. O cantor garantiu que Francisco é seu "herói", devido à sua posição de aceitar os homossexuais na Igreja Católica. Para o britânico, o papa "quer que todo mundo seja incluído no amor de Deus".

Em julho de 2013, quando a edição italiana da revista Vanity Fair elegeu o pontífice "homem do ano", John afirmou que o papa é "um milagre de humildade na era da vaidade". Em julho, o cantor classificou Francisco como "maravilhoso".