Elton John faz o primeiro grande show internacional de SP

Elton John pisa no palco da Arena Anhembi neste sábado, 17, para apresentar a turnê que traz seus maiores sucessos. A abertura será do menino prodígio James Blunt, às 20h, seu discípulo. Ainda restam ingressos para pista (R$ 250) que podem ser adquiridos no portão 1 da Arena das 9h às 20h. Veja também: Elton John teve uma fase política na carreira Ouça canções e leia letras de músicas de Elton John O cantor Elton John, que está no Brasil desde a tarde de quinta-feira, hospedado num hotel na zona sul de São Paulo, tem evitado badalação. Sua produção também não previa passagem de som no Anhembi, onde Sir John - recebeu o título da rainha da Inglaterra em 1998 - cantará para cerca de 30 mil pessoas. Ao contrário dele, o cantor inglês James Blunt, que abre o concerto nesta noite, às 20 horas, já se anuncia como o "Mister Simpatia" da turnê: tem tratado finamente fãs e produtores. Blunt, indicado a cinco prêmios Grammy em 2006, chegou na manhã de sexta a São Paulo carregando as próprias malas, e foi solícito com os que o procuraram. Elton John desembarcou em São Paulo apenas poucas horas antes de seu primeiro show no País em 14 anos - um concerto fechado de duas horas e meia para cerca de 1,5 mil convidados na Sala São Paulo no mesmo dia. Antes, mandou enviar convite para a top Naomi Campbell. Elton rumou direto para o trabalho e não sobrou tempo para afagos aos fãs. O fã-clube brasileiro Elton John Forever o acompanha desde a montagem do palco, e foi anteontem para os portões do Anhembi e da Sala São Paulo, segurando uma faixa no meio da rua. "Mas só vimos o carro dele chegando. Mesmo assim, foi maravilhoso, sabe? Fiquei um pouco triste porque queria que ele tivesse visto a gente. Mas o carro entrou na rua na contramão, com os batedores. Saímos correndo atrás. Só de saber que ele estava lá é demais", exultou Eliane de Carvalho. O cantor inglês está hospedado na suíte presidencial de hotel na Avenida das Nações Unidas, a mesma onde esteve Madonna. Dessa forma, ironicamente, ele repete o mesmo ritual de 1995, quando ocupou a mesma suíte que abrigou Madonna um ano antes. São suítes de 170 m² com mordomo privativo, sala de jantar para 8 pessoas, cortinas eletrônicas, home theater. Ele pediu flores (bonsais ou palmeiras, orquídeas cor-de-rosa e brancas e rosas, cujos talos não devem ter espinhos nem folhas e devem medir exatos 11 centímetros). Proíbe crisântemos, que detesta. Sua lenda pessoal conta que ele anda pelo mundo com uma bagagem que inclui 400 pares de óculos. A Rede Globo transmitirá o show ao vivo. O canal por assinatura Multishow também. Ainda restam ingressos. Espera-se uma profusão de fãs "coroas", gente que acompanha há décadas sua trajetória de 40 anos de pop. As estruturas do palco danificadas pela chuva de quarta-feira já foram reparadas, segundo o Anhembi. (Com Jotabê Medeiros, de O Estado de S. Paulo)