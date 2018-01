Elton John fará filme biográfico Justin Timberlake deve interpretar Elton John no cinema. De acordo com uma entrevista concedida pelo músico britânico ao jornal Los Angeles Times, ele pretende fazer uma autobiografia cinematográfica e gostaria de ser interpretado pelo ator norte-americano. "Estamos em negociação. Logo, logo faremos um anúncio sobre o assunto", disse Elton John, que acrescentou que o roteiro já foi escrito por Lee Hall, roteirista de Billy Elliot. John assegurou também que irá contar com um diretor para o projeto, mas não revelou seu nome nem disse se já existe um título provisório para o filme, que deve incluir algumas canções inéditas. / EFE