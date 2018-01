Elton John abre temporada de shows em SP

Um dos sete astros mundiais a vender mais de 300 milhões de discos no mundo (mais precisamente 450 milhões deles em mais de quatro décadas de carreira) Elton chega no momento especial de uma carreira que reflete suas conquistas pessoais. Casado com o equilibrado cineasta canadense David Furnish, pai de dois filhos conseguidos por meio de gravidezes de aluguel (só a última lhe custou algo em torno de R$ 65 mil), o Rocket Man deve ser generoso com o público, como foi em suas recentes aparições no País - em 2009, no Anhembi, e no ano passado, no Rock in Rio. Quase nada fica de fora de uma lista que só não é maior por falta de tempo. Ele enfileira canções do potencial pop de Rocket Man, Your Song, Tiny Dancer e Candle in the Wind e faz duas horas e meia voarem em minutos. Suas vitórias, no entanto, têm equivalentes em derrotas e dramas que o fazem um dos maiores sobreviventes do pop.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.