ELOS D CRIAÇÃO

O DNA dos compositores poloneses parece possuir um componente específico. Desde Frédéric Chopin, na primeira metade do século 19, passando por Karol Szymanowski (1882-1937) e chegando aos contemporâneos Andrzej Panufnik (1914-91), Witold Lutoslawski (1913-94), Krzystof Penderecki (1933) e Henryk Gorecki (1933-2010), um rápido olhar pela música da região mostra isso. Uma moldura comum os une: a tradição católica romana, o forte vínculo com a música folclórica e uma terrível sequência de domínios externos, sendo os mais notórios o nazista e o comunista.

Neles, o pendor místico e o vínculo com a música folclórica não parecem postiços, estão colados à pele e razão. Compartilham uma "liberdade" rara na cena erudita do século 20, despregada das principais escolas e movimentos que sacudiram o século, como a tríade Schoenberg-Berg-Webern em Viena às vésperas da Primeira Guerra Mundial ou o círculo de Darmstadt de Stockhausen no pós Segunda Guerra. É um DNA eclético, no qual cabem tanto o acaso e o improviso quanto a neotonalidade e o minimalismo.

Estes atributos diferenciam tanto este grupo de criadores que se cunhou até um rótulo para eles, a "Renascença Polonesa". Em 2013, comemoramos o centenário de nascimento de Witold Lutoslawski, em 25 de janeiro de 1913. Personagem central do grupo, sua trajetória criativa é um mapa desta "renascença". Ao contrário de outros criadores do século 20 mais radicais, ele tem sucessos de público. Duos de pianistas ilustres, como o de Martha Argerich e Nelson Freire, popularizaram as Variações Sobre um Tema de Paganini, peça de 1941 construída sobre o Capricho no. 24 do diabólico virtuose genovês. O Concerto para Orquestra, a Música Fúnebre (dedicada a Bartók), os concertos para piano e violoncelo - todas brincando com a música dodecafônica, acordes de quatro notas superpostos e refinadíssima harmonia - também estão entre suas obras mais conhecidas. Obras-primas dos anos 60, como Jeux Venetiens (sua primeira obra a incluir o acaso), e os Três poemas para Henri Michaux, para coro e orquestra, de 1975, são injustamente mais citadas do que tocadas ou ouvidas, porque são mais radicais. Em suas décadas finais (ele morreu em 1994), reassumiu um lirismo escancarado e uma escrita orquestral refinadíssima.

Witold começou com violino ainda criança e aos 14 passou para o piano. Ser compositor sempre foi seu objetivo. Nos anos 30 ensaiou suas primeiras obras para piano e em seguida as Variações Sinfônicas, coincidentes com o início da Segunda Guerra Mundial; durante o conflito, formou um duo de piano com o compositor Andrzej Panufnik, que ganhava tostões em todo tipo de cabaré. Para isso, fez mais de 200 arranjos para dois pianos (o único hoje conhecido é do Capricho de Paganini). Sua primeira sinfonia, deliciosamente stravinskiana (o Stravinsky de Petruchka misturado com o de Rouxinol), é de 1947. Passou, como todos os músicos sob a órbita soviética, pelas censuras públicas de formalismo, e fez música de cinema, teatro, peças radiofônicas e canções para sobreviver.

Voz própria. Este tipo de crescimento pessoal e artístico vivido pelos integrantes da "Renascença Polonesa" cria forte couraça contra opressões e influências externas. Como o alemão Hans Werner Henze, que se foi em outubro passado, Lutoslawski sempre observou estrita liberdade criativa. Em longa entrevista no final da vida, publicada em 1995 por Tadeusz Kaczynski (Chester Music, Londres), ele deixa clara sua postura como compositor, amadurecida num momento em que os guetos contemporâneos atuavam como milícias ferozes: "A vanguarda dos anos 50 com certeza foi importante para o desenvolvimento da música, mas para mim, pessoalmente, a Escola de Darmstadt não trouxe nada de positivo. Eles estavam tão distantes do que eu queria produzir que, embora não intencionalmente, tudo que fiz estava diametralmente oposto a ela".

Dizendo-se basicamente influenciado pela tríade Debussy (timbre), Stravinsky (ritmo) e Bartók (forma), faz sua profissão de fé sem medo: "Uma das consequências de se seguir as doutrinas de Schoenberg foi um afastamento geral da noção de tema melódico; o atematismo tornou-se um dos princípios nas obras de Shoenberg e especialmente Webern(...) Os compositores se interessaram por outras coisas, como textura, ritmo, cor, uso de efetivos vocais e instrumentais diferentes. No entanto, este fenômeno aconteceu décadas atrás. É tempo de considerar como podemos instaurar esta dimensão melódica, claro que criando de uma nova maneira. Isso não significa retornar a velhos modelos, especialmente os românticos, mas temos de buscar um novo tipo de melodia. Na técnica serial a dimensão da harmonia também foi relegada ao status de elemento secundário (...) Penso que a música tem muito a ganhar do elemento melódico, assim como da harmonia, sem mencionar o ritmo, porque é óbvio que este é a dimensão de primeira importância". Apesar disso, ele usou de modo bastante livre a técnica de composição com doze sons de Schoenberg.

Este difícil equilíbrio está presente em sua obra de extraordinária qualidade de invenção. A propósito do seu centenário de nascimento, algumas gravações fundamentais foram relançadas e novas chegam ao mercado internacional - todas disponíveis para download nos sites www.classicsonline.com ou no iTunes brasil. Releia as palavras de Lutoslawski acima e depois comece sua viagem pelo seu mundo musical por uma gravação inesperada. O regente inglês Edward Gardner gravou, de 2010 para cá, três CDs com a produção do compositor polonês para o selo Chandos. O primeiro, de 2010, e o mais recente, de novembro de 2012, contêm o previsível de sua obras orquestral e concertante, em versões de referência.

Nova melodia. O segundo CD de Gardner com a Orquestra Sinfônica da BBC, de 2011, é o que mais surpreende e nos faz entender melhor as palavras de Lutoslawski com relação à necessidade de construção de um novo entendimento da melodia na música contemporânea: traz suas obras vocais, para solista e orquestra, num longo arco histórico que cobre praticamente toda a sua vida criativa. Desde uma comovente e curtíssima Lacrimosa, de 1937, parte de um Requiem que ficou nisso, até o ciclo de nove canções de 1990 Chantefleurs et Chanteflables, para soprano e orquestra. Percebe-se um itinerário espetacular de Lutoslawski buscando uma forma pessoal de encarar a melodia, ultrapassando camadas, primeiro de influências (Tríptico Silésio, de 1951), depois propondo vias notáveis, como a do ciclo Paroles Tissées, de 1965, sua década mais radical, para tenor e orquestra de câmara, dedicado a Peter Pears, o parceiro de Benjamin Britten: a melodia fica com o solista e os incríveis achados de timbre e construções harmônicas com os instrumentos, tudo a partir da técnica serial.

Outros dois ambiciosos ciclos da maturidade completam este formidável CD: Les Espaces du Sommeil, de 1975, para barítono, dedicado a Dietrich Fischer-Dieskau, assume decidido um lirismo que sempre esteve presente, embora mais tênue, em toda a sua produção. A tendência se fortalece nas deliciosas Chantefleurs et Chantefables, de 1990, nove canções para soprano e orquestra que o aproximam do Ravel de L'enfant et les Sortilèges. Gardner cercou-se de ótimos cantores: a soprano Lucy Crowe, o tenor Toby Spence e o barítono Christopher Purves, além da Orquestra da BBC.

Mas, para conhecer o essencial da produção orquestral de Lutoslawski, nada melhor do que o próprio compositor regendo a Orquestra Sinfônica da Rádio Polonesa, em preciosos registros de 1976/77. Lá estão as Variações Sinfônicas, as duas primeiras sinfonias, a Música Fúnebre, o Concerto para Orquestra, Jeux Venetiens, o Livro para Orquestra e Mi-Parti. Tudo num álbum duplo da EMI em download no iTunes por US$ 8,99.