Ellus vai à passarela do SPFW com tons leves e cabelos presos

Maquiagem leve, unhas nudes e cabelos presos em um rabo baixo deram o tom da beleza do desfile da Ellus hoje, na SPFW. Praticidade foi o lema do conceito criado pelo cabelereiro e maquiador Robert Estevão.

No rosto todo apagado, o item que tinha mais peso era uma sombra bege esfumada e pouquíssima máscara. O contorno do rosto foi levemente definido por um pó de tom terroso.

Uma risca central dividia o cabelo, que foi amarrado em um rabo baixo com acabamento para esconder o elástico.

O nude, que já é a cor do esmalte da temporada, também foi a escolha para esse desfile; mas com um charme: um rosinha claro transparente foi aplicado em todo a unha e a francesinha foi feita com um tom mais escuro de rosa antigo.