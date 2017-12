Ellus trouxe Cauã Reymond, a bateria da Vai-Vai e olha para Brasil para criar coleção de verão

O ator Cauã Reymond cruzou a passarela da Ellus ao som de gritos dos convidados e dos batuques da bateria da escola de samba Vai-Vai que estava à postos e denunciava a inspiração da coleção: Brasil. Para este verão, a marca apostou no jeans como base para a coleção que chegou mais prático e versátil e conversa com um guarda roupa descomplicado e funcional. As proporções são mais amplas e volumosas, dedicando conforto, e as lavagens mais claras. 'É o modo como as pessoas se vestem hoje, buscando praticidade em peças que atendam a suas necessidades cotidianas', explica a diretora de criação Adriana Bozon.

A marca olhou para o nosso País sem clichês e obviedades. Jaquetas, calças em cintura alta e baixa, saias godê, e vestidos mini aparecem na passarela em formas e modelagens clássicas. O jacquard se 'transforma' em ráfia e o cetim assume a textura de crocodilo, que por sua vez, vira uma frente-única. As bandeiras dos estados brasileiros aparecem nas estampas de peças como a jaqueta. Para os homens, peças clássicas: calça, bermuda e jaqueta.

Já no acessórios, elementos esportivos: bonés, mochilas, correntes de bicicletas e tênis. Para a Ellus, o verão será confortável e prático. No final, Cauã e a top Lea T protagonizaram um selfie na passarela.