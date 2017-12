Ellen Pompeo, de 'Grey's Anatomy', se casa com Chris Ivery

A atriz Ellen Pompeo, uma das protagonistas da série de televisão Grey's Anatomy, se casou na sexta-feira, 9, em Nova York, com o produtor musical Chris Ivery, segundo a edição desta quarta-feira, 14, do jornal The Boston Globe. Entre as testemunhas do casamento estava o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Ivery, de 38 anos, cresceu em Boston, enquanto Ellen, também de 38, é de Everett, no estado de Massachusetts. "Fico muito feliz por ela", afirmou o pai de Ellen, Joseph Pompeo, à revista People. Ele disse que a atriz só o informou do casamento depois da cerimônia. "Terá que perguntar a ela por que se casou na sexta-feira, e certamente é porque não queria fazer uma grande cerimônia", acrescentou. O casal se conheceu em um supermercado em Los Angeles, em 2003, e começou a ficar junto seis meses depois, quando ele a "olhou de forma diferente", explicou Ivery. "Eles estão felizes", afirmou um porta-voz do casal ao jornal. Após o casamento, os dois foram no domingo, 11, a uma partida do New York Knicks, no Madison Square Garden, e a atriz retornou a Hollywood para rodar a série.