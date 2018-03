Elizabeth Taylor se recupera no hospital

A atriz Elizabeth Taylor está se recuperando no hospital e não sofreu um ataque cardíaco ou um derrame, nem passou por qualquer tipo de cirurgia no coração, disse seu representante nesta quinta-feira.

A atriz anglo-americana de 78 anos e vencedora de dois Oscars está internada no centro médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, desde que sentiu sintomas de problemas no coração no começo deste mês, e ficará no hospital por enquanto.

"Os médicos de Elizabeth Taylor seguem confiantes em seu progresso", afirmou seu porta-voz em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

"Ela está bem de espírito e continua se sentindo mais forte a cada dia."

Em 2009, Taylor foi submetida a uma cirurgia para substituir uma válvula defeituosa no coração. Ela usa uma cadeira de rodas há mais de cinco anos para lidar com sua dor crônica.

A atriz se tornou uma estrela de Hollywood depois de aparecer no filme A Mocidade é Assim Mesmo, aos 12 anos, e venceu dois Oscars por seu trabalho em Quem tem Medo de Virgina Woolf e Disque Butterfield 8.

(Reportagem de Elaine Lies)