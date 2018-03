Elizabeth Taylor melhora mas permanece internada em Los Angeles

Taylor, que ganhou o Oscar duas vezes, deu entrada no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, na semana passada com sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, um problema de saúde que tem sido constante para a atriz de 78 anos.

"Elizabeth Taylor está bem nos últimos dias no Cedars-Sinai. Desde que foi internada, tem havido uma melhora constante de sua condição, e no fim de semana recebeu visitas de familiares e amigos próximos."

"Sua equipe médica está contente com seu progresso até o momento e é esperado que (essa melhora) continue nos próximos dias. Por ora, ela permanecerá sob cuidados no hospital para monitoramento permanente", de acordo com comunicado de sua porta-voz.

Em 2009, Taylor fez uma cirurgia cardíaca para substituir uma válvula e em 2004 anunciou que havia sido diagnosticada com insuficiência cardíaca, uma condição na qual o coração não consegue bombear sangue suficiente para outros órgãos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Jill Serjeant)