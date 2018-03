Elizabeth Taylor internada com problemas cardíacos

A atriz Elizabeth Taylor foi internada em um hospital de Los Angeles devido a uma insuficiência cardíaca, a mais recente crise em uma longa história de problemas médicos sérios.

Taylor, de 78 anos, foi internada no Centro Médico Cedars-Sinai, no início desta semana devido a um problema "crônico", segundo sua assessoria.

"Elizabeth Taylor foi internada no início desta semana... com sintomas causados por insuficiência cardíaca, um problema crônico (...). Ela está sendo mantida no hospital para acompanhamento", afirmou Sally Morrison em um comunicado.

Taylor, vencedora do Oscar e famosa por seus oito casamentos --duas vezes com o ator Richard Burton-- foi submetida a uma cirurgia cardíaca em 2009 para substituir uma válvula com problemas.

Em 2004, ela anunciou que tinha sido diagnosticada com insuficiência cardíaca --uma condição na qual o coração não consegue bombear sangue suficiente para outros órgãos.

"Sua família e amigos próximos apreciam o caloroso apoio e interesse dos fãs, mas pedem que as pessoas respeitem a sua privacidade e deem tempo e espaço para a equipe médica se concentrar em seu tratamento", disse o comunicado.

(Por Jill Serjeant)