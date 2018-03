Elizabeth Taylor está internada, mas passa bem, diz assessor A atriz Elizabeth Taylor foi hospitalizada, mas passa bem, disse um assessor dela na quinta-feira, contrariando rumores publicados por tablóides de que ela estaria muito doente. "A senhora Taylor está bem. Os rumores que surgiram na Inglaterra sobre sua saúde são dramáticos, exagerados e inverídicos. Sua visita ao hospital foi por precaução. Ela voltará em breve para casa", disse o assessor de imprensa Dick Guttman em nota. "No momento, ela está cercada por familiares, amigos e por jóias fabulosas", acrescentou. O site do jornal National Enquirer disse, citando "um amigo", que Taylor, de 76 anos, respirava com ajuda de aparelhos depois de sofrer um infarto. Várias outras publicações populares, como o britânico Daily Mail, repetiram a noticia. Guttman disse não saber onde Taylor está internada e não deu mais detalhes. A atriz começou na carreira ainda adolescente, na década de 1940, em filmes como "Lassie e a Força do Coração" e "A Mocidade É Assim Mesmo". Ganhou o Oscar de melhor atriz em 1960 (por "Disque Butterfield 8") e 1966 ("Quem Tem Medo de Virginia Woolf?"). Foi indicada três outras vezes, e em 1992 recebeu um prêmio humanitário da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que concede o Oscar.