Elizabeth II rejeita papel cômico em série de TV A rainha Elizabeth II da Inglaterra, a monarca com maior longevidade da coroa, rejeitou um papel cômico em um dos programas mais populares da televisão britânica. Segundo foi divulgado nesta quinta-feira, a rainha, de 80 anos, rejeitou atuar na série de TV da BBC "Little Britain", que conta com milhões de espectadores semanalmente. Os protagonistas de "Little Britain", os ingleses Matt Lucas e David Walliams, convidaram Elizabeth II para participar do programa e falar com um dos personagens cômicos durante uma recepção de gala, mas a monarca decidiu rejeitar a proposta. "Descobrimos que ela não é do (sindicato de atores) Equity, assim não pudemos contratá-la", brincou Lucas. Se a rainha tivesse aceitado o papel, teria se tornado mais um membro da família real a participar de um programa na televisão. O príncipe Charles, herdeiro do trono, apareceu em um esquete cômico do trio The Goons, enquanto sua tia materna, a princesa Margareth aceitou atuar na década de 1960 junto de seu amigo, o comediante Peter Sellers.