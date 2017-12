Elis, Se Eu Fosse Você e Chacrinha: próximas atrações

O retorno convenceu o trio (também participam Aniela Jordan e Fernando Campos) a criar a Plataforma Aventura Brasil, destinada a produzir musicais genuinamente locais. Assim, o próximo, com previsão de estreia para outubro, será Elis - A Musical, inspirado na carreira da grande intérprete e cuja dramaturgia já foi finalizada por Nelson Motta - a direção será de Denis Carvalho.

Outro encenador global, Daniel Filho, prepara a versão para o palco de um grande sucesso do cinema, Se Eu Fosse Você. A previsão é que estreie no início do próximo ano. E, para 2015, já está encomendado a Pedro Bial o texto de Chacrinha, o Velho Guerreiro. "Nosso plano é, a partir de 2015, levar esses espetáculos para Nova York, na Broadway ou no circuito off", conta Aniela. Já Rock in Rio, depois de cumprir temporada em São Paulo, vai circular por outras capitais. "Teremos apresentações de fim de semana em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Recife", informa Fernando Campos. / U.B.