Eliana quer um programa de turismo na TV paga Depois de emplacar no comando de uma atração voltada para o público adulto, coisa que muita gente duvidava, a apresentadora Eliana, da Record, quer um programa na TV paga. A loira, que há tempos vislumbra essa possibilidade, anda conversando com produtoras e programadoras de TV por assinatura. Há 15 dias, Eliana foi vista conversando com diretores do GNT. Ela esteve lá para participar da gravação do "Irritando Fernanda Young" e acabou sendo sondada sobre essa "vontade" de trabalhar em outro veículo. Apesar de ser um canal da Globosat, pertencente às Organizações Globo, o GNT pareceu bem interessado no passe da loira. Vale ressaltar que a vontade de Eliana fez prevalecer em seu atual contrato com a Record uma cláusula que a libera para apresentação de um programa na TV por assinatura. Um dos projetos da apresentadora é comandar uma atração de turismo, a exemplo de muitos especiais que fez na época em que apresentava infantis. No passado, Eliana chegou a negociar, sem sucesso, projeto parecido com um canal argentino.