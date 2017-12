Eliana lidera audiência do SBT via celular Visto por uma plateia mais velha pela TV (a maioria tem entre 25 e 49 anos), o Programa da Eliana encontra uma audiência surpreendente na internet, com predominância dos jovens (de 18 a 34 anos). Um estudo apontou "crescimento extraordinário", segundo relatório do YouTube, de mais de 500% nas visualizações no canal do programa no YouTube, entre abril e outubro. Nesses seis meses, aumentou em 2.300% a quantidade de minutos assistidos pela web. Entre todos os programas do SBT, o de Eliana lidera em número de acessos pelo celular. E é tão visto por homens quanto mulheres na web, enquanto na TV é mais consumido por elas (62% em São Paulo).