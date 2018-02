Elevação e baixeza

Quem é digno, consciente de seu valor e ciente da justa medida de sua decência, infunde respeito sem sequer buscar isso. Quem é indigno o sabe ainda que se dedique a negá-lo o tempo inteiro, apesar de o medo no canto dos olhos trair as palavras que diz. O medo é o motivo principal de toda agressividade e arrogância, a declaração mais transparente da soberba, da presunção e, por isso, da baixeza também. Assim é que as pessoas indignas, não tendo como infundir respeito, fazem o que podem e se dedicam a espalhar medo e a tentar corromper seus semelhantes para rebaixá-los ao patamar delas. Ainda que a esmagadora maioria de humanos seja indigna, isso nunca se converterá na elevação que somente a nobreza de caráter pode evocar.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Você deve pensar com seus próprios botões, ainda que isso motive a necessidade de contrariar a onda da maioria. Pense assim: nem sempre a maioria está com a razão, a normalidade não garante sempre as melhores coisas.

TOURO 21-4 a 20-5

Ninguém fará as coisas melhor do que você. Por isso, saia logo dessa ilusão que faz você buscar gente que ajude. Neste momento será melhor arregaçar as mangas e dar conta em pouco tempo dessas tarefas chatas.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Saia logo da teoria e

dê passos concretos para demonstrar na prática a que você veio. Ficar na teoria aumentará a sensação de solidão, já que as ideias, por mais belas que sejam, não podem ser compartilhadas.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nada nem ninguém deve obrigar você a continuar com a mesma opinião se por acaso sua alma, no íntimo, duvida e vê outras coisas que antes lhe passavam despercebidas. Nada mais humano do que mudar de opinião!

LEÃO 22-7 a 22-8

Perto da conclusão, as negociações tendem a ficar mais acirradas, mas nada que você não seja capaz de administrar. Contudo, não são as negociações as difíceis de administrar, mas a ansiedade, essa sim, bem difícil.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A derrota da dignidade será sempre transitória, o mesmo se aplica à vitória da indecência. Você deseja estar do lado da vitória? Então promova e promulgue a dignidade, o único porto seguro entre o céu e a Terra.

LIBRA 23-9 a 22-10

Seria insensato de sua parte pretender que tudo fosse fácil e simples. As coisas são como são e seria melhor aceitar a complexidade de tudo que está em jogo neste momento de sua vida. Seria melhor se tudo fosse certo, mas...

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Num primeiro momento, você poderá agir de acordo com suas sensações e suspeitas. Porém, veja que no segundo momento você vai ter de explicar-se perante muitas pessoas, aí os sentimentos não serão suficientes.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Nada do que acontece atualmente deveria ser tratado como um jogo, porque as coisas são profundas e sérias, o destino de muita gente está em marcha. Pense grande, pense no futuro e a longo prazo, pense menos em si.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A leveza desapareceu porque as coisas são sérias demais para não enfrentá-las e participar devidamente no processo. A tensão é incômoda, mas é o remédio disponível para que todo mundo se envolva devidamente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É iminente que suas ideias se concretizem

e a partir de então será impossível voltar atrás ou fingir que nada é com você. Sua alma ficará exposta e isso poderá ser constrangedor ou glorioso, ainda é impossível sabê-lo.

PEIXES 20-2 a 20-3

Nada de lamentos! Siga em frente com a alma desapegada dos resultados, apenas cumprindo a parte que a história e o destino reservaram para você. Se quiser mudanças, comece agora a tomar decisões a longo prazo.