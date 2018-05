Eletricista de Pablo Picasso é intimado Pierre le Guennec, o eletricista de Picasso que tinha em sua casa 271 telas desconhecidas do pintor espanhol, foi intimado pela justiça francesa e deverá prestar esclarecimentos com a esposa sobre a origem dessas pinturas. Esses óleos teriam sido pintados entre 1910 e 1920 e, segundo a versão do eletricista, foram presentados a ele pelo artista pouco antes de morrer. O trabalhador, de 71 anos, prestou serviços ao pintor em sua casa na Costa Azul, onde se instalou em 1946. Os quadros, se provada sua autenticidade, poderiam alcançar no conjunto algo em torno de 80 milhões. O primo do eletricista, chofer de Picasso, também ganhou obras dele.