Eles não sabiam o tamanho da encrenca

Patrick Healy, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Nos comentários feitos até agora sobre os conflitos ocorridos no fim do ano passado na equipe de Spider-Man: Turn Off the Dark, Bono e The Edge, do U2 - no primeiro trabalho para a Broadway - disseram ter inicialmente gostado do roteiro e dos personagens criados por Julie Taymor para o musical, mas admitiram que não estavam preparados para levar suas ambiciosas ideias ao palco. Eles perderam a fé na obra e, ao tentarem modificá-la, entraram em choque com Julie, que acabou sendo demitida em março.

Durante entrevista na terça, dia da estreia do espetáculo cuja produção é estimada em US$ 70 milhões - a mais cara da história da Broadway -, a dupla garantiu que jamais teria se envolvido com a produção se soubessem quanto tempo seria consumido pelo projeto. "Foram horas, semanas, meses", lembrou Bono, melancólico.

Bono e The Edge estão arrependidos por não terem participado das prévias em dezembro, mas eles estavam em turnê do U2 pela Austrália e Nova Zelândia. The Edge disse que eles viram vídeos da montagem, mas, efetivamente, só puderam voltar a acompanhar o trabalho no teatro em janeiro, época em que ele já havia se tornado uma piada nos programas de TV. Para a dupla, mesmo agora, o musical está apenas 90% pronto.

Na esperança de promover a versão pós-Julie, antes que os críticos de teatro publiquem suas resenhas, Bono e The Edge têm falado mais sobre a experiência de compor o espetáculo. As críticas foram bastante negativas nas prévias. Julie Taymor, renomada diretora de teatro experimental e ganhadora do prêmio Tony por Rei Leão, defendeu a versão vista pela crítica, alegando que a obra não estava concluída.

Desde seu afastamento, Julie não foi localizada para explicar a sua saída do projeto, mas ontem ela teria um encontro com a imprensa, em Los Angeles.

Para os dois líderes do U2, a conversa que finalizou o relacionamento com a diretora foi amarga e catártica. "Passamos alguns dos melhores dias de nossas vidas sonhando com o que faríamos no palco ao lado de Julie e do dramaturgo Glen Berger", recordou Bono. Julie é quem trouxe Berger para ser seu parceiro no roteiro de Spider-Man, em 2005. Ela foi a única do quarteto a ser desligada da equipe em 9 de março, depois de se opor a uma nova versão mais simplificada da trama.

"Quando o plano foi apresentado, ela foi categórica: "Isso jamais poderá ser feito em três semanas. Seriam necessários meses para efetuar as alterações, que, muito provavelmente, não vão funcionar"", contou The Edge, ao negar que ele e Bono tenham tramado contra Julie. "Ela estava sobrecarregada e exausta." De acordo com Bono, a decisão de realizar as prévias de Spider-Man na Broadway em novembro sem fazer antes alguns testes preliminares fora da cidade foi "uma péssima ideia", que jogou muita pressão sobre Julie. Mas era impossível contar com um período de testes, pois a tecnologia que viabiliza as acrobacias do espetáculo foi construída especialmente para o Foxwoods Theater, onde a peça é encenada, bem como os cenários.

"Lemos o roteiro dela e achamos que o texto era ótimo", recordou ele sobre a versão que os críticos arrasaram em fevereiro.

Foi somente quando Bono e The Edge tiraram um mês de férias do U2 para se dedicar ao musical que perceberam como seria complicado transformar o roteiro num espetáculo completo.

The Edge e Bono partiram em turnê com o U2 sem ver a primeira das 183 prévias do espetáculo e a última delas foi na segunda. E o que viram nos vídeos os deixou assustados: trama e música confusas e, além disso, o espetáculo ainda não tinha um final.

Julie Taymor, então, os encorajou a voltar a Nova York e ajudá-la, principalmente com letras e desenho de som, mas eles não poderiam cancelar a turnê australiana do U2.

Segundo The Edge, quando a dupla voltou a se encontrar com a diretora concordou, inicialmente, com o foco de Julie em "tornar a trama mais clara". Alguns integrantes do elenco, no entanto, começaram a sugerir mudanças radicais e Berger passou a desenvolver modificações para o script. "Glen foi um dos primeiros a acreditar que seria possível criar uma versão mais simplificada. Ele tinha razão." Uma nova equipe criativa foi recrutada no começo do ano e a direção passou para Philip William McKinley.

"Só me apaixonei por Spider-Man há duas semanas e meia", admitiu ele, acrescentando: "Mesmo quando eu estava profundamente furioso com aquela trama obtusa e algumas das mais horrendas interpretações da música - mesmo naqueles momentos ainda me parecia haver algo de mágico no ar." / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL