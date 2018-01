Elenco grava minissérie 'Dalva e Herivelto' no Rio

Atrás do Pão de Açúcar, no bairro da Urca, no Rio, a pequena Praia Vermelha é um dos poucos cenários da cidade que ainda podem fazer a cabeça viajar para as décadas de 30 e 40. É por isso que o local, margeado por um antigo calçadão, há duas semanas virou set de "Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor", minissérie prevista para estrear na Globo em janeiro.

A trama de Maria Adelaide Amaral conta, em cinco capítulos, a história de dois dos maiores nomes do samba-canção brasileiro: a cantora Dalva ( Adriana Esteves) e o cantor e compositor Herivelto, (Fábio Assunção). Além da carreira dos artistas, a minissérie vai mostrar a paixão do casal e seus conflitos. É aí que entra a aeromoça Lurdes (Maria Fernanda Cândido) que acabou se tornando a terceira mulher dele.

Na tarde das gravações, o sol fraco e a brisa forte arrepiavam os 52 figurantes com trajes de banho da época e muito gel no cabelo. Com receio dos paparazzi, que queriam clicá-la de maiô, Maria Fernanda só surgiu depois de toda a produção pronta, com um roupão retirado apenas quando já estava sentada na areia.

Visivelmente mais cheinho, de bigodes retocados com rímel escuro e entradas no cabelo feitas sob encomenda, Assunção trajava terno de linho, suspensórios e sapatos estilo Oxford. Na produção, ele vai tocar violão e cantar, mas garante que não tenta imitar Herivelto. "Prefiro mostrá-lo na humanidade que captei dele", diz o ator, enquanto uma multidão de fãs histéricas o aguardava aos gritos. As informações são do Jornal da Tarde.