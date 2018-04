Elenco de nova novela da Globo grava no interior de SP

O diretor Rogério Gomes, o Papinha, parte para a cidade de Marília, no interior de São Paulo, para gravar cenas de Morde & Assopra, título provisório da próxima novela das 19h da Globo, escrita por Walcyr Carrasco.

As filmagens começam na próxima segunda-feira e devem durar uma semana. Adriana Esteves, Marcos Pasquim, Bárbara Paz e Vanessa Giácomo, que será a vilã, participarão das gravações. A novela está prevista para entrar no ar em março, para substituir Ti-ti-ti.

O elenco conta ainda com Luís Mello, que será pai de Rodrigo Hilbert, e com a dupla já consagrada de Walcyr Carrasco, Ary Fontoura e Elizabeth Savalla, o prefeito e sua primeira-dama. Os dois serão os responsáveis pelos momentos cômicos da trama que envolve até robôs e terá cena de terremoto no Monte Fuji, no Japão. Porém, o tal fenômeno será gravado no Projac, com profissionais da equipe de efeitos visuais da Globo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.