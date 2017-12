Elenco de <i>Grey´s Anatomy</i> lidera ranking de artistas do ano O elenco da série Grey´s Anatomy, que se passa dentro de um hospital, liderou a lista dos principais artistas do ano da revista Entertainment Weekly. A edição de fim de ano da publicação chega às bancas dos Estados Unidos na sexta-feira com suas esperadas listas dos melhores do ano no cinema, na música, na TV, no mundo editorial, entre outras categorias. Também se destacaram nas listas o YouTube, dois jornalistas fictícios e a veterana Meryl Streep. Para a Entertainment Weekly, o elenco de Grey´s liderou o ranking dos artistas porque teve um impacto cultural que foi além da enorme audiência do programa nos EUA, de cerca de 20 milhões de espectadores. Além disso, os episódios, recheados de casos e problemas de carreira, foram tema de discussão em escritórios, escolas e lares de todo o país. "Grey´s não é só um programa, é um fenômeno", disse a editora-executiva da revista, Lori Majewski. "Em maio, quando o último episódio da temporada passada foi transmitido, a cidade de Nova York ficou vazia. Dava para conseguir uma mesa nos melhores restaurantes", disse ela. O site de vídeos YouTube também entrou na lista por causa de seu enorme impacto, dando a vídeos polêmicos uma publicidade instantânea. Borat e a autocrítica americana O repórter fictício Borat Sagdiyev, um jornalista politicamente incorreto do Cazaquistão, criado pelo comediante Sacha Baron Cohen, fez os norte-americanos olharem para si mesmos com mais autocrítica, no filme Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, a ser lançado no Brasil no início de 2007. Meryl Streep destacou-se em dois filmes bem diferentes, o drama musical A Última Noite e a comédia O Diabo Veste Prada. Entre outras celebridades citadas estão Daniel Craig, o novo James Bond, os cantores Justin Timberlake e Beyoncé e Stephen Colbert, apresentador da paródia de noticiário The Colbert Report. A Entertainment Weekly é lida por cerca de 11,4 milhões de pessoas a cada semana.