Eleições fazem autor reescrever 20 capítulos de Páginas da Vida Quando tudo parecia que ia bem, eis que Manoel Carlos tem de reescrever cerca de 20 cenas da personagem Tereza, de Renata Sorrah. Ela seria uma juíza em "Páginas da Vida", inspirada na deputada Denise Frossard. O problema é que Denise é candidata a reeleição, o que poderia trazer problemas para o autor mais adiante com relação a favorecimento de candidato ou propaganda política. Renata será agora procurada de Justiça na novela, um cargo com funções distintas do anterior, mas que, cenicamente, costuma ter mais glamour. "Páginas da Vida" entrou em sua segunda fase na última segunda-feira, atravessando um salto de cinco anos no enredo. "A novela terá um único capítulo focalizando a passagem por 2002, 2003, 2004, 2005 chegando a 2006 no fim do mesmo capítulo", explicou Manoel Carlos. Durante essa passagem houve um pequeno mix de fatos históricos que marcaram esses anos, como os atentados do 11 de Setembro, em 2001. Integraram o elenco da novela os atores Sônia Braga, que volta às novelas, Marcos Paulo, Letícia Sabatella, Carolina Oliveira, Lygia Cortez, Regiane Alves, Nathalia Timberg, Renata Sorrah e Cristine Fernandes.