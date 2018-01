Eleição para a cadeira n.º 28 da ABL acontece hoje A eleição para a cadeira n.º 28 da Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupada até novembro do ano passado pelo ex-ministro Oscar Dias Corrêa, ocorre hoje com uma semana de atraso. A eleição, que deveria ter acontecido em 16 de março, foi adiada em decorrência da morte do acadêmico Josué Montello, que ocupava a cadeira n.º 29. Os candidatos com grandes chances de ocupar a cadeira n.º 28 são o ex-ministro Célio Borja e o crítico literário Domínio Proença Filho. Wagner Fonseca Lima também é cotado para assumir. Na semana retrasada, o cineasta Nelson Pereira dos Santos foi eleito para a cadeira nº 7, que até setembro era ocupada pelo embaixador Sérgio Corrêa da Costa.