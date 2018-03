Eleição, iPhone 5, e Kardashian lideram buscas no Yahoo! nos EUA

O termo "eleição" encabeçou a lista de buscas, por conta não apenas da extensa cobertura de mídia mas também do debate mais amplo sobre o tema nas plataformas de mídia social. O termo "pesquisas eleitorais" ficou em oitavo lugar entre os 10 mais procurados no Yahoo este ano.

"As eleições de 2012 dominaram as buscas online, o que surpreende porque era uma tema que estava nas notícias, já era acessível... havia uma saturação de cobertura, mas mesmo assim esse termo de busca foi digitado o ano todo", disse Vera Chan, analista de tendências de web do Yahoo!, em entrevista coletiva por telefone.

Chan disse que apenas dois temas noticiosos haviam liderado o ranking de buscas nos últimos 10 anos -- a morte de Michael Jackson, em 2009, e o derramamento de petróleo da BP em 2010.

O iPhone 5 ficou em segundo, o que Chan disse ser "interessante na era pós-Steve Jobs", porque embora o iPhone da Apple tenha sempre constado da lista de principais buscas desde seu lançamento, em 2007, é a primeira vez que um modelo específico aparece entre os líderes do ranking.

Kim Kardashian, estrela de um reality show, foi a pessoa mais buscada no site, com o terceiro posto no ranking e liderando entre as seis mulheres famosas cujos nomes constam da lista de temas mais procurados.

Chan disse que a "notoriedade" de Kardashian "a manteve no alto da lista", mencionando a saga ainda não encerrada de seu divórcio do marido Kris Humphries, seu comentado relacionamento com Kanye West e seus reality shows no canal E!.

As demais mulheres na lista são a modelo Kate Upton, a cônjuge real Kate Middleton, a cantora Whitney Houston, a estrela decadente Lindsay Lohan, e a estrela e jurada de "American Idol" Jennifer Lopez. Completando a lista, o termo "Olimpíada" ficou em sétimo lugar no ranking.