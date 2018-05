Elegância feita à mão

A mulher Herchcovitch, dessa vez, se veste com delicadeza e aposta nos tons pasteis do azul, amarelo, dourado, rosa e muito nude. A formas e as cores são delicadas, mas a estrutura das peças são fortes e muito bem pensadas. Para “arrematar” a coleção evolui como se fosse um working progress. Começa com muitas dobras e acabamentos a mostra, vai sendo completada com os ricos bordados e acaba perfeita com o vestido preto noite.