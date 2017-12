Elegância e cores levarão o Oscar da moda no tapete vermelho A alguns dias da cerimônia do Oscar, Hollywood já está se arrumando para o desfile anual de moda no tapete vermelho, prevendo que estrelas como Penelope Cruz e Nicole Kidman brilhem em vestidos elegantes em cores ousadas. Exatamente o quê elas vão vestir no domingo é um dos maiores segredos dos estilistas de elite, mas uma coisa é certa: o objetivo das estrelas é ser fabulosa. Juliana Cairone, da butique nova-iorquina Rare Vintage, frequentada por atrizes em busca de looks glamurosos e sofisticados do passado, comentou: "Toda mulher, quando tem esse momento especialíssimo no tapete vermelho, quer contar com o melhor vestido." Cairone, que forneceu o vestido de Hermes usado por Angelina Jolie no prêmio do sindicato dos atores, previu vestidos de inspiração grega, sem alças, com um ombro de fora, e looks boêmios sexies para algumas das indicadas mais jovens. Amarelo forte, azul cobalto e roxo têm se destacado nas passarelas este ano e prometem chamar a atenção no tapete vermelho do Oscar. A supermodelo Heidi Klum prometeu usar um vestido vermelho vivo de Galliano em benefício do combate às doenças cardíacas em mulheres. O vermelho foi a cor usada por Nicole Kidman no ano passado, então este ano a atriz australiana provavelmente optará por algo mais moderado. Nem sempre o que é ousado é fabuloso. Quem se lembra do vestido de cisne de Bjork em 2001? Enquanto isso, os produtores de artigos de moda e outros já estão distribuindo presentes às estrelas para serem usados em troca de publicidade. Mesmo as estrelas de cinema precisam de objetos práticos comuns -- de preferência gratuitos. O batom L'Oreal Paris, por exemplo, vem em tom "vermelho tapete vermelho", e a Spanx criou lingerie para as interessadas em esconder quilinhos a mais. "Elas (as estrelas) são mulheres de verdade, como você ou eu", disse Misty Elliott, da Spanx, cujo sutiã "Bra-llelujah" seria um dos favoritos de Jessica Alba. "Elas têm celulite, sim. E ninguém quer nada balançando quando está percorrendo o tapete vermelho."