Elegância da tradição francesa

Nestes tempos de religiosidade difusa, onde de comum os seres humanos só exibem mesmo o medo da morte, assistir a uma interpretação exemplar do Réquiem do compositor francês Gabriel Fauré é um privilégio. Talvez ajude a acreditar na imortalidade da alma, tema que tanto atraiu a reflexão filosófica através dos tempos; ou então, melhor hipótese, pode contribuir para que desviemos nosso foco para outro tema: o do poder da música para nos provocar raras emoções.

Com certeza, o público apenas razoável que preencheu parte da Sala São Paulo na última sexta-feira foi para casa encantado com uma música que nos convida a participar de um ritual de celebração da imortalidade da alma, pensada de modo amplo. Fauré, apesar de organista da Igreja da Madeleine, em Paris, não era católico estrito - e seu Réquiem fala com alegria do que, para o compositor, funciona como natural rito de passagem e não fim da existência.

No palco, um coro e orquestra de exceção. Dos 43 músicos do Ensemble Orchestral de Paris, o mínimo que se pode afirmar é que fazem música com refinamento digno do melhor da tradição francesa, historicamente marcada pela elegância. Em orquestras desse porte não há espaço para zonas de conforto, todos se expõem. O coro Accentus não exibe nenhuma hesitação, e muito raramente se perceberam pequenos descompassos entre "s" finais e fechos de frases.

A soprano Mireille Delunsch e o baixo-barítono Matthew Brook foram igualmente impecáveis. Ela, dona de belo timbre e ótima afinação, também possui potência na voz para personificar uma desesperada Cleópatra na primeira parte, na cena lírica de Berlioz. Quanto a Brook, soube aplicar sem exageros seu vozeirão bem colocado a um repertório diáfano, feito de meias-tintas.

O maior triunfo ficou com a regente Laurence Equilbey. Precisa e clara nas instruções a músicos e cantores, assumiu com muitas qualidades a persona da regente sinfônica. Não canta junto com os cantores, cacoete típico dos regentes corais. E foi tão sutil no Réquiem quanto solicita a maravilhosa partitura de Fauré. Entre os vários pontos altos de um concerto de elevado nível, um Offertorium com as envolventes sonoridades escuras das cordas sem violinos, só com violas, cellos e contrabaixos. Ou a alegria serena do Agnus Dei, a parte mais conhecida da obra. Brook brilhou no "Libera me".

Último toque de classe num concerto com obras exclusivamente francesas (desconfio dos populismos que costumam pipocar nos extras): Equilbey regeu coro e orquestra no Cantique de Jean Racine, interessante obra juvenil de Fauré, composta quando ele ainda estudava com Saint-Saëns, em 1865, e lhe deu seu primeiro prêmio de composição.

O penúltimo concerto da temporada 2011 da Sociedade de Cultura Artística teve dois contratempos exteriores à música: de um lado, os muitos lugares vazios, atribuídos aos convites cedidos aos patrocinadores, que os distribuem sem atentar se o agraciado de fato gosta de música clássica; de outro, as traduções dos textos das obras, encartadas na revista do programa, funcionariam melhor projetadas num telão, como normalmente se faz.

Crítica: João Marcos Coelho

