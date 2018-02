Elefantas de Cingapura ganham botas para combater dores Milhões de mulheres no mundo todo devem sonhar com lindos pares de sapatos neste Natal, justamente o presente dado a duas elefantas do zoológico de Cingapura. Veterinários calçaram as enormes galochas protetoras em Tun e Jamilah nesta quarta-feira. Os calçados foram feitos -- evidentemente sob medida -- com um tecido impermeável, mas que permite a ventilação, com o objetivo de proteger as patas das paquidermes de lesões crônicas. Tun, de 20 anos, tem uma perna dianteira mais comprida que a outra, consequência de uma torção sofrida quando um elefante macho do mesmo zoológico montou nela, de acordo com o zoológico. "A melhor solução que pudemos pensar foi algum tipo de bota protetora que fosse durável o suficiente para que um elefante usasse até estragar, e possivelmente também à prova d'água", disse a veterinária Sonja Luz. O zôo já havia usado acupuntura e compressas quentes para atenuar a dor das elefantas. Mantê-las calçadas, porém, será um desafio, já que as elefantas, inteligentes, rapidamente aprenderam a abrir o zíper durante as provas. "Uma pata de elefante é muito diferente da dos humanos -- as botas não foram projetadas tendo sapatos em mente", disse Raymond Lee, técnico da fábrica de calçados Gore-Tex, que desenhou as galochas. (Por Melanie Lee)