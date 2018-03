Ele veio de 'Holywood'

A trajetória do cineasta John T. Davis poderia ser resumida em: "Tão perto do cinema, tão longe de Hollywood". Ou quase. Como diretor de cinema talentoso que é, Davis não poderia ter nascido em lugar mais perfeito para sua profissão: Holywood. Não há nenhum erro. É Holywood mesmo. Com um 'L' só. Povoado no norte da Irlanda. Muito longe de Hollywood, aquela, em que em geral filmes têm começo, meio e fim. Mas histórias tradicionais que se abrem e se fecham de forma quase didática não são o forte de Davis.

Aliás, esquemático é tudo que o cinema do seu país não é. Isso o público de São Paulo poderá comprovar hoje, quando Davis, um dos mais renomados cineastas irlandeses da atualidade, lança na livraria da Vila, o DVD e livro The Uncle Jack. Projeto da cátedra de Estudos Irlandeses W. B. Yeats, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o lançamento inicia uma série de publicações sobre a cultura irlandesa (incluindo cinema, arquitetura, teatro, literatura) e contará com a leitura de trechos do livro pelo próprio Davis e projeção de fotos e debate com o diretor, alem da presença do professor e doutor britânico Lance Pettitt (da St. Mary's College, especializado em cinema irlandês) e da professora doutora Beatriz Kopschitz Bastos (mestre em inglês pela Northwestern University e doutora em estudos irlandeses pela USP).

Davis dirigiu mais de 40 filmes, na maioria documentários. Possui uma carreira prolífica e premiada, é colaborador de longa data da BBC e do Chanel 4 (o canal de experimentação em documentário da BBC), já filmou desde o cotidiano de um andarilho americano, em Hobo (1991), até a cena punk no norte da Irlanda em Shellshock Rock (1978), mas é The Uncle Jack seu trabalho mais pessoal, confessional quase.

O filme narra a história de Jack McBride Neill, o Tio Jack, um dos principais arquitetos irlandeses da era de ouro do cinema e responsável por uma série de projetos na primeira metade do século 20. Jack era tio de Davis e, portanto, a narrativa do filme mistura o tempo todo a biografia de McBride Neill com a memória do diretor. Entre tantos outros, o trabalho foi premiado no Festival of New Irish Cinema e no European Film Festival, em Hong Kong e Macau.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi por conta do tio que o cinema chegou para Davis. O garoto, que "nunca estudou cinema" e se formou no Belfast Art College, cresceu vendo o tio projetar salas que eram obras de arte, que, ao contrário das cadeias de fast-cinema que predominam hoje, eram quase templos da chamada sétima arte. Foi do Tio Jack, que morreu em 1974, que o jovem Davis herdou uma câmera 8mm com a qual fez suas primeiras imagens. Décadas depois, durante o processo de realização de The Uncle Jack (que levou quatro anos, no início dos anos 90) viu um dos mais emblemáticos cinemas projetados pelo tio, o Bangor's Tonic Cinema, pegar fogo. E uma era esvair-se com ele. As cenas em que o cineasta narra suas impressões sobre esta era com as cenas da sala em chamas é forte, pessoal e, ao mesmo tempo, universal.

É dessa forma única, narrando em off, em primeira pessoa, imagens que aparentemente podem ser desconectas, que Davis traça um panorama particular e histórico do que foi a transformação da arte de fazer cinema.

"Eu não sabia onde isso ia dar. Só sabia que queria prestar uma homenagem a meu tio. É difícil fazer cinema. Imagine quando é tão pessoal assim. Não sabia se devia incluir imagens da minha família, falar dos meus pais, que eram vivos na época... Tudo foi se resolvendo à medida que fui fazendo. Essa é a beleza do documentário. No fim, o filme, que começou com a necessidade de homenagear meu tio, ganhou financiamento, mas nunca foi exibido porque a lógica dos documentários mudou muito nos quatro anos que levei para realizar o filme", contou Davis ao Estado.

Desde cedo, o olhar desse irlandês esteve próximo do sonho americano. Foi conhecendo o diretor D. A. Pennebaker, que filmava Bob Dylan em 1966 nas ruas de Belfast, para o lendário Don't Look Back, que descobriu que "cinema era rock'n' roll e poderia se tornar um ofício". Foi filmando as contradições desse sonho de prosperidade americana (em filmes como Hobo e Route 66) que entendeu melhor sua própria terra, a Irlanda, e a sua Holywood natal.

No Brasil, que ele visita pela segunda vez, John T. Davis se diz encantado pelo País. "Cada vez aprendo mais. Abrir esta janela, ou ponte, entre duas culturas tão diferentes é um privilégio para mim", acrescenta ele.